Omurgası kırılan kedi 1 ay süren fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı
Zonguldak’ta sokakta aldığı darbe sonucu felç kalan “Ağustos” isimli kedi, veterinerlerin uyguladığı özel terapi sayesinde yeniden ayağa kalktı ve hareket etmeye başladı.
Zonguldak'ta sokakta aldığı darbe nedeniyle omurgasında kırık oluşan kedi felç kaldı. 1 ay süren fizik tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.
'Ağustos' adı verilen kediye, avlanma güdüsünü tetikleyecek şekilde terapi uygulandığını belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "İlk muayenenin ardından tomografisini çektik ve acil olarak fizik tedaviye başladık. Artık ayağa kalktı." dedi.