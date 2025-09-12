KPSS için okunacak dualar neler? Kalem Suresi Arapça okunuşu-Türkçe anlamı nedir? 2025 KPSS için okunacak dualar ve zikirler...



DUALARIN ANLAMI

Bu duaların anlamlarını şöyle:

◾Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ:

"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardımcı bir güç ver."

◾Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri, va'hlül ukdeten min lisani, yefkahü kavlî:

"Ya Rabbi! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır kıl."

◾Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû:

"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin rahmetine sığınıyorum."