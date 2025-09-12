Konya’da 3,5 yaşındaki çocuk işkenceyle kurtarıldı: Anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya’da 3.5 yaşındaki M.D.Ç., annesi ve sevgilisi tarafından darp edilip vücudunda sigara söndürüldü. “Bu nasıl insanlık?” dedirten olayın failleri tutuklandı, çocuk koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

3.5 yaşında bir çocuğun masumluğu, en yakını tarafından hiçe sayıldı. Her darbe, her acı, onun dünyasında silinmez bir yara bıraktı. İnsanlığın sınırlarını zorlayan bu vahşet, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'nde yaşandı.

Bina sakinleri, Hatice A'nın oturduğu evden çığlık ve bağırma sesleri gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen polis, eve girdi. Polis ekipleri, eve girdiğinde üzerlerine doğru ağlayarak koşan ve kendilerinden yardım isteyen çocukla karşılaştı. Ekipler çocuğun şiddete maruz kaldığını görüp, sağlık ekipleri aracılığıyla küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı.



'KORUMA ALTINDA'

Hastanede yapılan kontrollerde M.D.Ç'nin vücudunun çeşitli yerlerinde sigara izmariti söndürüldüğü, gözaltlarında morluklar olduğu, banyoda üzerine kaynar su dökülerek vücudunda yanıklar olacak şekilde haşlanıp, işkence gördüğü belirlendi. Anne Hatice A. ve sevgilisi evli Mehmet Ali E. gözaltına alındı. M.D.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, küçük çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ile ilgili tetkiklerin sürdüğü belirtildi. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Anne hatice A. ve sevgilisi Mehmet Ali E. emniyetteki ,işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

