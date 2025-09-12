Edirne’de aile faciası: Siaynür tehdidi, baltalı saldırı ve yangın!

Edirne Havsa’da Oktay Çepkenli, ağabeyiyle tartışmasının ardından siyanürle zehirleme tehdidinde bulundu, ağabeyini biber gazıyla yaraladı, annesine baltayla saldırdı ve evi ateşe verdi. Olayı engellemeye çalışan babası, oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ dökerken yaralandı. Anne, baba ve iki kardeş hastaneye kaldırıldı, Oktay gözaltına alındı.

Edirne Havsa'da iddiaya göre ağabeyi Koray Çepkenli ile tartışan Oktay Çepkenli yemek sonrası elindeki siyanür paketini göstererek, aile bireylerine yemeklere zehir kattığını söyledi.

Kapıları kilitleyen Oktay, önce banyoda bulunan ağabeyi Koray'a biber gazı sıktı, bıçakla yaraladı. Daha sonra annesi Şengül Çepkenli'ye baltayla saldırarak ağır yaraladı. Evi ateşe verdi. Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç., kapıyı kırarak içeri girdi. Oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döken baba, bu sırada elinden yaralandı. Yaralanan anne, baba ve iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Oktay Çepkenli, gözaltına alındı.

