Bolu Su Ürünleri Tesisi’nde mersin balığı üretimi başladı: Havyarına ilgi büyük

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bolu’daki Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde mersin balığı üretimine başlandı. Değeri yüksek olan havyarın 1 gramı 1 euro (48 TL) civarında satılıyor. Omega-3, B12 vitamini ve protein içeren havyar, kalp, beyin, bağışıklık ve kemik sağlığına olumlu katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu'daki Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde Mersin balığı yetiştirilmeye başlandı. Özellikle havyarının son derece değerli olduğu vurgulandı. Yetkililer "Mersin balığından elde edilen havyarlar oldukça fazla rağbet görüyor. 1 gramı 1 euro (48 TL) civarında." ifadesini kullandı.

Bu arada havyar, yüksek omega-3 yağ asitleri, B12 vitamini, protein ve antioksidan içeriyor. Kalp ve beyin sağlığını destekliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kemik sağlığına katkıda bulunuyor.

