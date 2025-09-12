Beyin kanaması sonrası felç kalan Muhammet İsaoğlu 9 ay sonra yeniden konuştu
Trabzon’da iş yerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu sağ tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden Muhammet İsaoğlu, 9 aylık yoğun bakım sürecinin ardından boğazından ameliyat oldu. Cihaza bağlı yaşadığı dönemi geride bırakan İsaoğlu, “İlk kelimem ‘Allahım sana şükürler olsun’ oldu” diyerek hayata döndüğünü açıkladı.
Trabzon'da yaşayan Muhammet İsaoğlu (40), 9 ay önce iş yerinde çalışırken beyin kanaması geçirdi. Sağ tarafı felç kalırken konuşma yetisini de kaybetti. Solunum sıkıntısı nedeniyle boğazı delindi. Trakeostomi takılıp cihaza bağlanarak solumun verildi.
Ve 9 ay sonra yeniden konuşan İsaoğlu şunları söyledi: ''Tam 9 aydır yaşam savaşı veriyorum. Yoğun bakım ve başka servislerde tedavi gördüm. Doktorların benden umudu kalmamıştı. Konuşamıyor, yürüyemiyordum. 3 gün önce boğazımdan ameliyat oldum. Kendime gelince konuşmaya başladım. İlk kelimem ise Allahım sana şükürler olsun, yeniden hayata döndüm.''