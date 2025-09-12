Beyin kanaması sonrası felç kalan Muhammet İsaoğlu 9 ay sonra yeniden konuştu

Trabzon’da iş yerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu sağ tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden Muhammet İsaoğlu, 9 aylık yoğun bakım sürecinin ardından boğazından ameliyat oldu. Cihaza bağlı yaşadığı dönemi geride bırakan İsaoğlu, “İlk kelimem ‘Allahım sana şükürler olsun’ oldu” diyerek hayata döndüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Trabzon'da yaşayan Muhammet İsaoğlu (40), 9 ay önce iş yerinde çalışırken beyin kanaması geçirdi. Sağ tarafı felç kalırken konuşma yetisini de kaybetti. Solunum sıkıntısı nedeniyle boğazı delindi. Trakeostomi takılıp cihaza bağlanarak solumun verildi.

Ve 9 ay sonra yeniden konuşan İsaoğlu şunları söyledi: ''Tam 9 aydır yaşam savaşı veriyorum. Yoğun bakım ve başka servislerde tedavi gördüm. Doktorların benden umudu kalmamıştı. Konuşamıyor, yürüyemiyordum. 3 gün önce boğazımdan ameliyat oldum. Kendime gelince konuşmaya başladım. İlk kelimem ise Allahım sana şükürler olsun, yeniden hayata döndüm.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN