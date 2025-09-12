Ankara’da lenf kanserini yenen Kevser Tuncertan, üniversite hayaline odaklandı

19 yaşındaki Kevser Tuncertan, yakalandığı lenf kanserini 6 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle yendi. Şimdi gözünü ertelediği üniversite hayaline dikti.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki Kevser Tuncertan, 2 yıl önce öksürük, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda lenf kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı ile hastalığı tespit edilen Tuncertan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle 6 ayda kanseri yendi.

2023 Ağustos ayında tedavisi tamamlanan genç kız, bu süreçte lise eğitimini de tamamladı. Kontrolleri devam eden ve hastalığı nedeniyle üniversiteye istediği gibi hazırlanamayan Kevser Tuncertan, hayalinin sınava girip, üniversiteye gitmek olduğunu söyledi.

Kevser Tuncertan, "Erken tanı aldığım için şanslıyım. Şimdi saçlarım dökülüyor ama daha gür çıkıyor." diye konuştu.

