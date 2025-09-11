Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 10:20

Konya'da vahşet! 3,5 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, kalça kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi. H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.