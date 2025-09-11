Kocaeli’de aile trajedisi: 17 yaşındaki genç annesi ve üvey kardeşini öldürdü

Kocaeli'de M.İ.G., annesi Dursune Bilgili ve üvey kardeşi Havva Nur’u kesici aletle hayatından kopardı. İfadesinde aile içi şiddet ve babasına hakaret nedeniyle cinayeti işlediğini belirtti. Anne, sosyal medyada oğluyla ilgili duygusal paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

Kocaeli'de yaşayan M.İ.G. (17), önceki gün annesi Dursune Bilgili ve üvey kardeşi Havva Nur'u kesici aletle hayattan kopardı. Gözaltına alındı.

İfadesinde annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve cinayeti ölen babasına hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi.

Annenin sosyal medyadan oğluyla olan fotoğraflarını ise "Canım oğlum sen yanımda ol yeter", "Tek dayanağım canım oğlum" notlarıyla paylaştığı görüldü.

