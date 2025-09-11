İzmir'deki alçak saldırının detayları ortaya çıktı

İzmir’de 2 polisi şehit eden 16’lık Eren Bigül, evi adeta silah deposu yapmıştı. Odasından 1 pompalı tüfek, 1 tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 taktik bıçağı çıktı. Polislere fırlattığı EYP’yi de evde yaptığı anlaşıldı!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

İzmir Balçova'da yaşayan Eren Bigül, 9 Eylül sabahı evinden çıktı. 200 metre uzaklıktaki polis merkezine kurşun yağdırdı. 1. sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olurken saldırgan yaralı yakalandı. 16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'ün evinden çıkanlar şoka uğrattı. Evde 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu. Bigül'ün polislere fırlattığı EYP'yi de evde kendisinin yaptığı anlaşıldı.

ANNE BABASI HALA SORGUDA

Yaralı olarak gözaltına alınan Bigül'ün Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Sağlık durumu iyiye gidince normal servise alındı. Bigül'ün hastanedeki odasına sadece isimleri belli olan birkaç kişinin girebildiği, üst düzey güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

Eren Bigül'ün Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çamaşırhanesinde çalışan annesi Aysel Bigül (41) ile aynı üniversitede temizlik görevlisi olan baba Nuhver Bigül'ün (49) sorgularının sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli çocuk ise adliyeye sevk edildi. 16 suça sürüklenen çocuğun Eren Bigül'ü sosyal medya platformu üzerinden takip ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 16 çocuğun ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirildi.

Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün çocukluk fotoğrafları da ortaya çıktı. Silahlarla verdiği pozlar ve ölü kuşlarla çektirdiği kareler, görenleri şoka uğrattı.

