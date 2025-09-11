Ankara’da dehşet: Yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü
Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Kudret Arslan tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan (46), 5 yaşındaki kızının gözleri önünde hayatını kaybetti. Ablası Yaprak Nar, küçük çocuğun dehşet dolu ifadelerini aktardı: “Annemin kanlarını gördüm, boğazındaki kemikleri gördüm. Dedemle babam yaptı.” Soruşturma sürüyor.
Ankara'da yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasındaki eşi Barış'ın babası Kudret Arslan tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakla hayattan koparıldı.
Başak'ın ablası Yaprak Nar, "Çocuk anlatıyor; 'Annemin kanlarını gördüm. Boğazındaki kemikleri gördüm. Dedemle babam yaptı. Babam tuttu dedem de bıçakladı' diyor." dedi.