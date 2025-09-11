Ankara Pursaklar’da akran cinayeti: 15 yaşındaki Fatih Acacı, ‘kız meselesi’ yüzünden öldürüldü

15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Acacı, kurtarılamadı. Abla Beyhan Acacı, “Tek başına yapamaz. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Tehdit mesajları alıyoruz.” dedi.

Türkiye, son dönemde ardı ardına yaşanan akran cinayetleriyle sarsıldı. Son olay, 7 Eylül'de Ankara Pursaklar'da yaşandı. Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parka giden Fatih Acacı (15), yaşıtı D.G. ile tartıştı. Kavganın büyümesi ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki katil, cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediğini anlattı.

''BİR ÖNLEM ALINMALI''

Acacı, önceki gün Pusaklar'da toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Abla Beyhan Acacı (19), "Gençler birbirine düşüyor. Kardeşim 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Biz bunu 15 yaşındaki bir çocuğun tek başına yapabileceğine inanmıyoruz. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Ailece tehdit mesajları alıyoruz. "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız." yazmışlar.

Hakan Çakır, ''Minguzzi olaylarına üzülürken bir benzeri bizim başımıza geldi. Bir önlem alınmalı. Gencecik hayatlar böylece yitip gitmemeli" ifadesini kullandı.

Kardeşinin mezarında gözyaşı döken Beyhan Acacı, sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyor.

