Tekirdağ’da uzman çavuşun evinde genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'da Gülşah Güngör, uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler genç kadının başından vurulduğunu ve öldüğünü tespit etti. Polis, Y.A.'yı gözaltına aldı.

Y.A., banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112'yi aradığını söyledi. Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

