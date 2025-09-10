Tekirdağ’da uzman çavuşun evinde genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

Gülşah Güngör, uzman çavuş Y.A.’nın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Y.A.’yı gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10 Eylül 2025

Tekirdağ'da Gülşah Güngör, uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler genç kadının başından vurulduğunu ve öldüğünü tespit etti. Polis, Y.A.'yı gözaltına aldı.

Y.A., banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112'yi aradığını söyledi. Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

