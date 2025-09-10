Mısır’da tur otobüsü devrildi: Ispartalı Uyar ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralı

Ankara’da yaşayan Uyar ailesi tatil için gittikleri Mısır’da korkunç kazada 3 yakınını kaybetti. Baba, anne ve oğulları yaşamını yitirirken, ağır yaralanan çocuk ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da yaşayan ve muhasebeci oldukları öğrenilen Ispartalı Kamil ve Tuğba Uyar çifti ile 2 çocuğu, tatil için Mısır'a gitti. Tur otobüsüne bindi. Otobüs Luksor'dan Kahire'ye doğru yola çıktı. Ancak araç Luksor'un doğusundaki Doğu Çöl Otoyolu'nda devrildi. Baba Kamil Uyar, anne Tuğba Uyar ve oğulları Hamdi Boran Uyar yaşamını yitirdi. Çiftin diğer çocuğu ise ağır yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Ayrıca otobüste bulunan diğer 33 yolcunun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yetkililer kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken, sürücünün aşırı hız yaptığı veya lastik patlaması nedeniyle kontrolü kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Öte yandan acı haberin ardından Uyar Ailesi'nin Isparta'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu. Uyar Ailesi'nin bugün memleketleri Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN