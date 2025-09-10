Diyarbakır’da doğum skandalı: Aileye yanlış bebek teslim edildi

Diyarbakır'da sezaryenle doğan bebekte enfeksiyon tespit edilen aile, hastaneden aldığı bebeğin kendi çocukları olmadığını bileklik sayesinde fark etti. Hastane hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Diyarbakır'da Mahsum Özkaya'nın eşi, 28 Ağustos'ta özel hastanede sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi. Enfeksiyon olduğu söylendi. Kuvöze alınmasına karar verildi.

Yaklaşık bir haftalık yatışın ardından Özkaya Ailesi'ne bebek teslim edildi. Ancak çift, "Bebek bizim çocuğumuza benzemiyor" dese de hastane yetkililerini ikna edemedi.

Eve giden aile bebeğin kolundaki bilekliği görünce şoka girdi. Çünkü çocuğun bileğinde "Vesile D." isimli bebeğin ismi vardı. Israrlarında haklı çıkan Özkaya ailesi, aynı gün onlara ait olmayan bebeği teslim etti. Kendi çocuklarına kavuştu ama öfkeleri dinmedi. Hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN