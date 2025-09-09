Adana’da düğün dehşeti: Tartıştığı arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

Adana’da alkollü olduğu gerekçesiyle düğünden çıkarılan M.T.T. (24), bir süre sonra tekrar geldiği salonda tartıştığı arkadaşı Özcan Çelik’i tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Adana'da iddiaya göre M.T.T. (24), alkollü olduğu için düğünden çıkarıldı. Bir süre sonra düğün salonuna geri gelen M.T.T., çevresine küfretmeye başladı. M.T.T. ile arkadaşı Özcan Çelik arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.T.T., belinden çıkardığı tabancayla Özçelik'e defalarca ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Özcan Çelik, kurtarılamadı.

Küfür cinayeti (Takvim.com.tr)

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

