Sayısal Loto ve On Numara’da büyük ikramiyeler devretti

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 157 milyon 832 bin lira devretti. On Numara’da da 10 bilen olmayınca 741 bin 974 lira bir sonraki çekilişe kaldı.

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 157 milyon 832 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 2 milyon 172 bin lira kazandı. 4 bilenler 10 bin 755'er, 3 bilenler 685'er, 2 bilenler 67'şer lira alacak.

On Numara'da 10 bilen çıkmayınca 741 bin 974 lira devretti. 9 bilenler 15 bin 193'er, 8 bilenler bin 145'er, 7 bilenler 248'er, 6 bilenler 42'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 38'er lira alacak.

