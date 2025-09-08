Nivea Rossmann kampanyası çekiliş sonucu açıklandı | İşye ASİL ve YEDEK TALİHLİLER!
Nivea Rossmann kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. Real Madrid Maç Seyahati ve Real Madrid Forması kazanan yedek ve asil talihliler açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 19.06.2025 tarihli E-40453693-255.01.02-74040 sayılı izniyle düzenlenmiştir.
Nivea Rossmann kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. Real Madrid Maç Seyahati ve Real Madrid Forması kazanan yedek ve asil talihliler açıklandı.
Real Madrid Maç Seyahati kazanan asil talihli
Real Madrid Maç Seyahati kazanan yedek talihliler
Real Madrid Forması kazanan asil talihliler
Real Madrid Forması kazanan yedek talihliler