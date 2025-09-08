Kütahya’da iki servis çarpıştı: 5’i çocuk 7 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 16:34

Kaza , Fuatpaşa Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

Kütahya'da feci kaza (DHA)

Kazada, sürücü S.D. ile araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürüldü.