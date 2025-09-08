takvim-logo

Kütahya'da iki servis çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı

2025-2026 yılının ilk gününde Kütahya’dan feci bir kaza haberi geldi. İki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i anaokul çağında özel eğitim gören çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Kütahya’da iki servis çarpıştı: 5’i çocuk 7 yaralı

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

Kütahya'da feci kaza (DHA)Kütahya'da feci kaza (DHA)

Kazada, sürücü S.D. ile araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürüldü.

Kütahya'da feci kaza (DHA)Kütahya'da feci kaza (DHA)

Burada ilk müdahaleleri yapılan 5'i çocuk 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da feci kaza (DHA)Kütahya'da feci kaza (DHA)

KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve özel öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmekten kurtulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.