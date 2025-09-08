Kütahya'da iki servis çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
2025-2026 yılının ilk gününde Kütahya’dan feci bir kaza haberi geldi. İki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i anaokul çağında özel eğitim gören çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. idaresindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. yönetimindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu S.D. yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü S.D. ile araçta bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim gören anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından yakındaki sağlık ocağına götürüldü.
Burada ilk müdahaleleri yapılan 5'i çocuk 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.