Uzman estetisyen Buket Gülver'in cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Genç estetisyenin ölüm nedenini ablası Ayşe Gülver Ünlü sosyal medyada açıkladı. Ünlü, 'Kardeşimi ben buldum. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua' ifadelerini kullandı.
Saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye giren ekipler, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.
Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı.
ABLASI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Buket Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Sevenlerinden tek isteğim dua" ifadelerini kullandı.