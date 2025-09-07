KPSS için okunacak dualar neler? Kalem Suresi Arapça okunuşu-Türkçe anlamı | KPSS başarısı için okunacak dualar ve zikirler...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde okunacak dualar adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav heyecanını hafifletmek ve başarı şansını artırmak isteyenler, Kalem Suresi’nin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını araştırıyor. Peki KPSS öncesinde hangi dualar ve zikirler okunabilir? İşte sınavdan önce yapılabilecek önerilen ibadetler…
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 KPSS oturumları öncesinde, memur adayları başarılı olabilmek için dualar ve sureleri araştırılıyor. Peki KPSS başarısı için okunacak dualar, zikirler ve Kalem Suresi Arapça okunuşu nedir? İşte sınav duaları…
ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim…
"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
(Bu dua sınav öncesinde on dokuz kez okunmalıdır.)
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR
Sınav günü 70 kez Salât-ı Nariye duası okunması.
Ayrıca, şu dualar da sınav öncesinde okunabilir:
"Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız."
Sınava girmeden önce İsra Suresi 80. ayet:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."
Sınav sırasına oturduğunuzda:
"Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri, va'hlül ukdeten min lisani, yefkahü kavlî."
Sınava başladığınızda:
"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."