Adana’da SMA’lı Yasmin Elif’in ölümü gerçekleşti: Aile ihmal iddiasında bulundu

7 ay önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Yasmin Elif Salman'ın (4) ailesi, solunum cihazında yaşanan sorun nedeniyle kızlarının öldüğünü öne sürdü. Kızının mezarı başında, ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen anne Hilal Salman (25), "Çaresiz bir anne olarak Türkiye'ye sesleniyorum. Bir ihmal varsa açığa çıksın. Biz dereyi geçtik, bir kaşık suda boğulduk" dedi.

Adana 'da 40 günlükken SMA Tip -1 teşhisi konulan ve Dubai'de gördüğü tedavinin ardından kente dönen 4 yaşındaki Yasmin Elif Salman , yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının solunum cihazındaki aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve hastane personelinin ihmali olduğunu iddia ederek adalet talep etti.

Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü ve geçen şubat ayında evde rahatsızlanan Yasmin Elif, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, doktoru tarafından, Yasmin Elif'in evde kullandığı eski solunum cihazının artık kullanılmayacağı, yeni bir cihaza geçileceği söylendi. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin Elif'i yeni solunum cihazına bağladığını ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin Elif, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün sabah hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin Elif'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Merkez Sarıçam ilçesinde oturan kurye Vedat Salman (27) ile hastanede temizlik görevlisi olan Hilal Salman çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip -1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif, 9 cihaza bağlı halde çıkarıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023'te tedavi için gerekli para toplandı. Dubai'de tedavi gören Yasmin Elif, daha sonra kente döndü.

Anne Hilal Salman (DHA)

"ÇELİŞKİLİ İFADELERİ VARDI"

Yasmin Elif'in tedavi sürecinde binlerce insanla birlikte mücadele edip, ilacına kavuşturduklarını anlatan anne Hilal Salman, "Her şey çok güzel gidiyordu. 17 Şubat'ta Yasmin'de bir enfeksiyon olduğu için özel hastaneye yatışını yaptık. Basit bir enfeksiyondu aslında. 2 gün sonra taburcu olacaktı. Hemşirenin hatası yüzünden Yasmin Elif'in kalbinin durduğunu öğrendik. Hemen hastaneye gittik, çok kötü durumdaydı. Sonrasında hastane yetkilileri tarafından verilen çelişkili açıklamalar ve bahsi geçen hemşirenin işten çıkarılmasından sonra ihmal olduğu kanaatine vardık" diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Hukuki mücadeleye başladıklarını aktaran anne Salman, "Konuyla ilgili bilirkişiler atandı ve yapılan incelemelerde hastane cihazı ile Yasmin Elif'in cihazı arasında 1 saat 23 dakikalık bir bağlanmama süreci olduğu raporlandı. Bunlar savcılığa da iletildi. Yasmin, kalbi durduktan sonra bir daha hiç uyanmadı. 20 gün önce septik şok teşhisi konuldu ve dün de kaybettik" dedi.

Yasmin Elif Salman (DHA)

"4 YAŞINA GİRECEKTİ"

Yasmin Elif'in yoğun bakımı sürecinde zayıfladığını anlatan Salman, "Günler öncesinde Yasmin zaten vefat etmişti. Çocuğumun vücudu çürümüştü. Her gün çocuğumun ölüsünü öptürdüler bana. Benim evladım 2 hafta sonra 4 yaşına girecekti, onu toprağın altına verdim. Çaresiz bir anne olarak Türkiye'ye sesleniyorum; dava süreci artık başlasın. Bir ihmal söz konusuysa bu açığa çıksın. Yasmin hepinizin evladıydı. Sizin 1'er, 5'er, 10'ar lira bağışlarınızla kampanyasını tamamlamıştı vardı. Biz dereyi geçtik, bir kaşık suda boğulduk. Çocuğum toprağın altında ve ben bunu kaldıramıyorum. Herkesten yardım bekliyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, hastane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmadı.