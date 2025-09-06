Yüzyıllık bereket ritüeli: Parayı bereket için tuzla ovun sonuç şaşırtıcı
Yüzyıllardır süregelen ilginç bir gelenek, günümüzde de merak uyandırmaya devam ediyor. Parayı tuzla ovmak, basit gibi görünen bu ritüel eski zamanlardan bu yana hem bereket hem de şansın sembolü olarak kabul ediliyor. İşte o yöntem…
İnsanlık tarihi boyunca sofraların vazgeçilmezi olan tuz, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmamış kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve bereket getirdiğine inanıldığı için pek çok ritüelde de başrol oynamış. Son dönemde sosyal medyada dikkat çeken "Birim bin olsun" ritüeli ise parayı tuzla ovma uygulamasıyla yapılan bu eski geleneği yeniden gündeme taşıyor.
YÜZYILLARDIR BEREKETİN SEMBOLÜ
Tuz, insanlık tarihi boyunca sadece sofraların vazgeçilmezi değil, aynı zamanda bereketin, arınmanın ve sürekliliğin sembolü olarak görülmüştür. Eski toplumlarda tuzun kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve bulunduğu yere bolluk getirdiğine inanılırdı. Bu nedenle hem günlük yaşamda hem de geleneksel ritüellerde tuz özel bir yere sahiptir.