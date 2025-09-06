Yüzyıllık bereket ritüeli: Parayı bereket için tuzla ovun sonuç şaşırtıcı

(Kaynak: Sosyal Medya)

"BİRİM BİN OLSUN" RİTÜELİ

"Tuzun bereketini ve çokluğunu parama çekiyorum, birim bin olsun."

Bu söz, elindeki paranın çoğalmasını, bereketinin artmasını ve hiç eksilmemesini dilemenin bir ifadesidir.

RİVAYETLERE GÖRE ETKİSİ

Yüzyıllık bu ritüeli uygulayan kişiler, en zor zamanlarda bile cüzdanlarında mutlaka bir miktar para bulduklarını söylüyor. Görünüşte basit bir gelenek gibi duran bu uygulama, hem sembolik hem de manevi anlamıyla uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor.