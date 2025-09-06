takvim-logo

Yüzyıllık bereket ritüeli: Parayı bereket için tuzla ovun sonuç şaşırtıcı

Yüzyıllardır süregelen ilginç bir gelenek, günümüzde de merak uyandırmaya devam ediyor. Parayı tuzla ovmak, basit gibi görünen bu ritüel eski zamanlardan bu yana hem bereket hem de şansın sembolü olarak kabul ediliyor. İşte o yöntem…

İnsanlık tarihi boyunca sofraların vazgeçilmezi olan tuz, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmamış kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve bereket getirdiğine inanıldığı için pek çok ritüelde de başrol oynamış. Son dönemde sosyal medyada dikkat çeken "Birim bin olsun" ritüeli ise parayı tuzla ovma uygulamasıyla yapılan bu eski geleneği yeniden gündeme taşıyor.

YÜZYILLARDIR BEREKETİN SEMBOLÜ

Tuz, insanlık tarihi boyunca sadece sofraların vazgeçilmezi değil, aynı zamanda bereketin, arınmanın ve sürekliliğin sembolü olarak görülmüştür. Eski toplumlarda tuzun kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve bulunduğu yere bolluk getirdiğine inanılırdı. Bu nedenle hem günlük yaşamda hem de geleneksel ritüellerde tuz özel bir yere sahiptir.

PARAYI TUZLA OVMA RİTÜELİ

Tuzun bu güçlü anlamından yola çıkarak ortaya çıkan ilginç bir uygulama, parayı tuzla ovma ritüelidir. İnsanlar, ellerine geçen parayı bir miktar tuzla ovalar ve ardından cüzdanlarına koyar. Bu basit hareket, yüzyıllardır maddi bereketi artırdığına inanılan bir gelenektir.

"BİRİM BİN OLSUN" RİTÜELİ

"Tuzun bereketini ve çokluğunu parama çekiyorum, birim bin olsun."
Bu söz, elindeki paranın çoğalmasını, bereketinin artmasını ve hiç eksilmemesini dilemenin bir ifadesidir.

RİVAYETLERE GÖRE ETKİSİ

Yüzyıllık bu ritüeli uygulayan kişiler, en zor zamanlarda bile cüzdanlarında mutlaka bir miktar para bulduklarını söylüyor. Görünüşte basit bir gelenek gibi duran bu uygulama, hem sembolik hem de manevi anlamıyla uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor.