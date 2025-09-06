takvim-logo

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, trafik kazaları ve trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış trafik yoğunluğunu artırdı. Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUĞU ARTIRDI
D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşandı.

TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başladı.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş seyretti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (Fotoğraf: AA)İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (Fotoğraf: AA)

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıken araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ GÖRDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü.