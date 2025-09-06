Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağış trafiği kilitledi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, trafik kazaları ve trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış trafik yoğunluğunu artırdı. Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.
TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUĞU ARTIRDI
D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşandı.
TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başladı.