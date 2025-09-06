Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (Fotoğraf: AA)

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıken araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü.