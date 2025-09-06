Sivas’ta kardeşlerin vahşice katledilmesi davası başladı: Duruşma 1 Ekim’e ertelendi

Sivas’ta Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri öldüren Hüseyin Sönmez’in yargılanmasına başlandı. Sanık duruşmaya katılmazken, anne Ayşegül Şimşek en ağır ceza ve idam talebinde bulundu. Komşunun kan donduran ifadesinin ardından, duruşmada görümcelerin dinlenmesi talebiyle mahkeme 1 Ekim’e ertelendi.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

Sivas'ta yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, Hüseyin Sönmez tarafından vahşice katledildi. Katil Hüseyin Sönmez, tutuklandı.

Sönmez'in yargılanmasına, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sönmez, duruşmaya katılmadı. Anne Ayşegül Şimşek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması ve idam cezasının getirilmesini istiyorum dedi.

Duruşmada komşusu Hatice Görgün, tanık olarak dinlendi. İfadesi ise kan dondurdu: "Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Kime ait olduğunu anlayamadım. Bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Annenin isteği doğrultusunda, sanıkla bağı olduğunu düşündükleri görümceleri Kevser Şimşek ve Ruhan Kavak'ın dinlenmeleri talep edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Ayşegül Şimşek, duruşmaya çocuklarının fotoğrafı basılı tişörtle geldi.

