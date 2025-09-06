Esra Erol canlı yayında ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu çocuk gelin skandalında yeni gelişme
ATV’nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da'da ortaya çıkan skandal şoke etti. Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini belirtip yardım çağrısında bulundu. Her detayı kan donduran olayın gündeme gelmesinin üzerine yetkililer harekete geçti. 13 yaşındaki Ü.I.'yı alıkoyan aile gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken çocuk gelin skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler.
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da, çocuk gelin skandalını gündeme taşıdı. 4 Eylül tarihinde Esra Erol'da programına katılan Özlem Işıkcan, kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında 13 yaşında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini anlattı. Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım yetkililerden yardım istedi.
13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek tepki gösteren Esra Erol, yetkililere çağrıda bulunurken, programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık düğmeye bastı.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yayının ihbar kabul edilmesi üzerine 13 yaşındaki Ü.I.'yı alıkoyan Kamilcan Kurumlu, annesi Elvan Kurumlu ve babası Emrah Kurumlu gözaltına alındı. Üç şüphelinin "küçük yaşta çocuğu alıkoyma ve istismar" suçundan adliyeye sevk edildiği açıklandı.
ÇOCUK GELİN DEVLET KORUMASINA ALINDI
Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından "Sevgi Evleri"ne yerleştirildi. Esra Erol'un çabasıyla bir çocuk daha devlet korumasına alınmış oldu.