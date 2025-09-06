Esra Erol canlı yayında ortaya çıkmıştı! Türkiye’nin konuştuğu çocuk gelin skandalında yeni gelişme

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 13:03

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da, çocuk gelin skandalını gündeme taşıdı. 4 Eylül tarihinde Esra Erol'da programına katılan Özlem Işıkcan, kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında 13 yaşında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini anlattı. Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım yetkililerden yardım istedi.

13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek tepki gösteren Esra Erol, yetkililere çağrıda bulunurken, programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık düğmeye bastı.