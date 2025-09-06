Ayrılığı hazmedemeyen kadın eski sevgilisinin kapısına dayandı

Bakırköy’de Ebru Ş., 8 ay süren ilişkinin ardından kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.’nin evine defalarca giderek kapıya tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylar sonrası Candaş D. şikayetçi oldu.

İstanbul Bakırköy'de Ebru Ş., 8 ay ilişki yaşadıktan sonra kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.'nin (35) yaşadığı dairenin kapısına dayandı. Ayrılığı hazmedemeyen kadın, farklı zamanlarda geldiği dairenin kapısına yumruk ve tekme atarak küfürler yağdırdı.

Saldırılarına devam eden kadının vazgeçmemesi üzerine Candaş D., emniyete giderek şikayette bulundu. Binada yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

