Afyonkarahisar'da cinayet zanlısı 18 gün sonra mağarada yakalandı

Uyuşturucu ve para meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yusuf Ertürk’ü tüfekle vurarak öldüren Recep T., 18 gün süren aramanın ardından Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda, mağarada saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

Afyonkarahisar'da yaşayan Recep T. ile Yusuf Ertürk uyuşturucu ve para alışverişi sebebiyle tartıştı. Recep T., tüfekle Yusuf Ertürk'e tüfekle ateş etti. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Yasin Ertürk, kurtarılamadı.

Recep T. (Takvim.com.tr)

Saldırıdan 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda saklandığı belirlenen şüpheli Recep T., gizlendiği mağarada operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

