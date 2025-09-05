Eskişehir’de Yaren Doğan’dan 2 gündür haber alınamıyor: Ailesi ve yakınları umutla bekliyor

Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan genç kız Yaren Doğan, evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi sosyal medyada kayıp ilanları paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Eskişehir'de Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Yaren Doğan, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Doğan için endişelenen ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı. Halen haber alınamayan genç kızın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.