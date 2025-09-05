Edirne’de 15 yaşındaki Gülden Coni eski sevgilisi tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Genç kızın katili hakim karşısında, cinayetin 30 saniye sürdüğünü söyleyerek “Gözüm karardı, hatırlamıyorum.” dedi. Mahkeme, korkunç cinayetin ayrıntılarını ortaya koymaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

Edirneli Gülden Coni (15), berber olan eski sevgilisi E.A. (16) tarafından 30 yerinden bıçaklanarak katledildi. Cani için hesap vakti geldi. Hakim, katile 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiği yönünde bir soru yöneltti.

Katilin verdiği cevap en az cinayet kadar dehşetti: ''30 saniye sürdü. Gözüm karardı. Hatırlamıyorum.''