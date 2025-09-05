Aydın'da Alzheimer hastası kadını sadık köpeği kurtardı

Aydın’da evinden çıkan ve kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Şen, her gün mama verdiği köpeği ‘Aslan’ın havlaması sayesinde 50 metre uzaklıktaki terk edilmiş evin bahçesinde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonunda sağ salim bulunan yaşlı kadın yakınlarını rahatlattı.

Aydın İncirliova'da yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen (86), önceki gece evden çıktı. Ancak geri dönmeyince yakınları meraklandı. Güvenlik güçleri düğmeye bastı. İhbar üzerine Karabağ Mahallesi'ne jandarma komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürekli havlayan bir köpeğin sesini takip etti. Bu ses onları Şen'e ulaştırdı. Yaşlı kadın, evinden 50 metre uzakta kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Sürekli ekmek ve mama verdiği 'Aslan' isimli köpeğin Şen'in başında durup havladığı anlaşıldı. Yaşlı kadının iyi olduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

