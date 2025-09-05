Adana'da boşanma krizinde kanlı infaz: Kayınpeder pompalı tüfekle damadını vurdu

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını görmek isteyen Berk Alkan, kayınpederi İlhami A.’nın evine gittiği sırada pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası İlhami A. gözaltına alındı, bölge sağlık ve polis ekipleri tarafından kuşatma altına alındı.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025

Adana Ceyhan'da Berk Alkan, boşanma aşamasındaki eşi C.A.'nın babası İlhami A.'nın evinde olduğunu öğrendi. Kayınpederi İlham A.'yı (57) arayıp "Akşam gelip eşimi ve kızımı göreceğim." dedi.

Daha sonra ablası D.A ile birlikte kızı A.A (3) ve eşi C.A.'nın yaşadığı kayınbabasının evine gitti. 3. kattaki daireye çıkan Alkan, kapının zilini çaldı. Kapıyı açan kayınpeder pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Alkan kanlar içerisinde yere yığılırken ablası D.A sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri Alkan'ın öldüğünü belirledi. İlhami A. yakalandı.