Wednesday 3. sezon çıkacak mı, ne zaman yayınlanacak? Wednesday yeni sezonu gelecek mi? İşte son durum!

Dijital platformda yayınlanan Wednesday dizisi, 2. sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarırken gözler şimdiden 3. sezona çevrildi. Seyirciler, Wednesday 3. sezon çıkacak mı ve yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Gotik atmosferi, güçlü hikaye kurgusu ve Jenna Ortega’nın unutulmaz performansıyla dikkat çeken dizi, 2022’de yayınlanan ilk sezonuyla ilgi gördü. İşte Wednesday dizisinin 3. sezon tarihi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 14:32

Paylaş





ABONE OL

Karanlık atmosferi ve ilgi çekici hikayesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte "Wednesday 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu merak ediliyor. Peki Wednesday'in yeni sezonu onaylandı mı? İşte Wednesday 3. sezon ile ilgili son gelişmeler…

Wednesday WEDNESDAY 3. SEZON ÇIKACAK MI? Wednesday dizisi için üçüncü sezon resmen onaylandı. Dizinin yönetmeni Tim Burton, yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Ancak şu an için 3. sezonun yayın tarihi hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Onay haberinin gelmesi, hayranların heyecanını artırırken prodüksiyon sürecine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor.