takvim-logo

Wednesday 3. sezon çıkacak mı, ne zaman yayınlanacak? Wednesday yeni sezonu gelecek mi? İşte son durum!

Dijital platformda yayınlanan Wednesday dizisi, 2. sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarırken gözler şimdiden 3. sezona çevrildi. Seyirciler, Wednesday 3. sezon çıkacak mı ve yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Gotik atmosferi, güçlü hikaye kurgusu ve Jenna Ortega’nın unutulmaz performansıyla dikkat çeken dizi, 2022’de yayınlanan ilk sezonuyla ilgi gördü. İşte Wednesday dizisinin 3. sezon tarihi…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Wednesday 3. sezon çıkacak mı, ne zaman yayınlanacak? Wednesday yeni sezonu gelecek mi? İşte son durum!

Karanlık atmosferi ve ilgi çekici hikayesiyle dikkat çeken yapım, yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte "Wednesday 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu merak ediliyor. Peki Wednesday'in yeni sezonu onaylandı mı? İşte Wednesday 3. sezon ile ilgili son gelişmeler…

WednesdayWednesday

WEDNESDAY 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Wednesday dizisi için üçüncü sezon resmen onaylandı. Dizinin yönetmeni Tim Burton, yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Ancak şu an için 3. sezonun yayın tarihi hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Onay haberinin gelmesi, hayranların heyecanını artırırken prodüksiyon sürecine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor.

WednesdayWednesday

WEDNESDAY DEVAM EDECEK Mİ?

İkinci sezonun 5., 6., 7. ve 8. bölümleri 3 Eylül'de yayınlandı. İlk sezon 2022'de, ikinci sezon ise 2025'te izleyiciyle buluşmuştu. Bu aralıklar dikkate alındığında, üçüncü sezonun da benzer şekilde uzun bir hazırlık süreci gerektireceği düşünülüyor.

WednesdayWednesday

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kulis bilgilerine göre, ikinci sezonun çekimlerinin 2024'te tamamlanıp 2025'te yayınlanması göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü sezonun 2027 civarında ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar çekimlerin 2026'nın ortalarında başlayabileceğini öne sürüyor. Prodüksiyon sürecinin yoğunluğu nedeniyle hayranların uzun bir bekleyişe hazır olması gerektiği konuşuluyor.