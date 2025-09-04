Reyhan Şef ve eşi, 28.5 milyonluk “hazine arazisi” dolandırıcılığıyla yakalandı

Yemek programıyla ünlenen Reyhan şef ile eşi, “Hazine arazisini ucuza kiralayacağız” diyerek 4 kişiyi kandırdı. 28.5 milyon lira vurgun yaptı. Yakalandı...

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

İstanbul'da ekipler bir ihbar üzerine düğmeye bastı. İddiaya göre bir yemek programında adını duyuran ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan Ş. ile eşi M.S.S vatandaşları dolandırmıştı. Buna göre Reyhan S. ile eşi İstanbul'da açtığı restorana gelen kişilerle yakınlık sağladı.

İkili "Hazine arazisini ucuza kiralayacağız." diyerek 4 kişiden 28.5 milyon lira aldı. Kandırıldıklarını anlayan vatandaşlar polise ihbar yaptı. Karı-koca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklandı. Karı-kocanın paranın 12 milyonluk kısmıyla lüks araç aldıkları öne sürüldü...