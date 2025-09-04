Gürcü kadın sülük tedavisinden sonra enfeksiyon kaptı: Samsun’da 40 günlük tedaviyle hayata tutundu

Boynundaki şişlikleri indirmek için sülük tedavisi uygulatan Ketevan Nadiradze, enfeksiyon nedeniyle Türkiye’ye gelerek Samsun’daki özel hastanede 7 operasyonla sağlığına kavuştu. Nadıradze, Türk doktorlarına teşekkür etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Gürcistan'lı Ketevan Nadiradze (65) boynundaki şişlikleri indirmek için sülük tedavisi uygulattı. Ancak bu işlemin ardından vücuduna enfeksiyon bulaştı. Ülkesinde buna çare bulamadı. Türkiye'ye gelip Samsun'daki özel bir hastanenin kapısını çaldı. Burada 4 farklı branş doktorunun 7 ayrı operasyonu ile 40 günlük tedaviye alınan Nadiradze tehlikeli süreci atlattı. Türk doktorlarına teşekkür etti.