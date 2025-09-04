Beyin felci hastası Asel yenilikçi botoks ve tendon tedavisiyle yürümeye başladı
Kahramanmaraş’ta 3 yıldır parmak uçlarında titrek adımlarla güçlükle yürüyen 4 yaşındaki Asel Akkurt, Doç. Dr. Ali Murat Kalender’in uyguladığı botoks ve tendon gevşetme tedavisi sayesinde artık rahat adımlarla yürüyebiliyor. Annesi, bu mutluluk karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
K. Maraş'ta beyin felci hastası Asel Akkurt (4), 3 yıldır parmak uçlarında titrek adımlarla güçlükle düşe kalka yürümek zorunda kaldı. Minik yavru, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender'in uyguladığı yenilikçi botoks ve tendon gevşetme tedavisiyle şimdi yürümeye başladı. Annesi, yavrusunun rahat adım atmaya başladığını görünce, sevinçten ağladı.