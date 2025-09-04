Ankara’da baba cinnet geçirdi: iki oğlunu bıçakladı

Psikolojik tedavi gören Hüseyin Ö., 11 ve 4 yaşındaki çocuklarına bıçakla saldırdı. Tiner içerek intihara kalkışan Hüseyin Ö. ise yoğun bakımda.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Ankara'da psikolojik tedavi gören Hüseyin Ö., cinnet geçirdi. Biri 11 diğeri ise 4 yaşında olan iki oğluna bıçakla saldırdı. Saldırıdan kurtulan çocuklardan İ.E.Ö., komşularını çağırdı. Kardeşlerden S.H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu vurgulandı. Tiner içerek intihara kalkışan Hüseyin Ö. ise yoğun bakımda.