takvim-logo

Ankara’da baba cinnet geçirdi: iki oğlunu bıçakladı

Psikolojik tedavi gören Hüseyin Ö., 11 ve 4 yaşındaki çocuklarına bıçakla saldırdı. Tiner içerek intihara kalkışan Hüseyin Ö. ise yoğun bakımda.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Ankara’da baba cinnet geçirdi: iki oğlunu bıçakladı

Ankara'da psikolojik tedavi gören Hüseyin Ö., cinnet geçirdi. Biri 11 diğeri ise 4 yaşında olan iki oğluna bıçakla saldırdı. Saldırıdan kurtulan çocuklardan İ.E.Ö., komşularını çağırdı. Kardeşlerden S.H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu vurgulandı. Tiner içerek intihara kalkışan Hüseyin Ö. ise yoğun bakımda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery