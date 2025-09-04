Alanya’da sahte doktora botoks yaptıran müşteri şikayetçi oldu

Turizmci Saadettin S., kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K.’nın evindeki merdiven altı salonda yaptırdığı botoks sonrası yüzünde simetri bozukluğu ve denge kaybı yaşadı. Saadettin S., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Antalya Alanya'da yaşayan ve turizm işiyle uğraşan Saadettin S., iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K. ile bir arkadaşının vasıtasıyla iletişime geçti. Saadettin S., sahte doktorun evine kurduğu merdiven altı güzellik salonuna giderek botoks ve dolgu işlemleri yaptırdı.

Operasyon sonrası yüzündeki simetrinin bozulduğunu ve yürürken denge kaybı yaşamaya başladığını iddia eden Saadettin S., karakola giderek İrina K. hakkında dilekçe verdi. "Şahıs, evinin üst katında küçük çaplı bir hastane kurmuş. Herkesi kandırıyor, 'doktorum' diyerek işlem yapmakta. Şikayetçiyim." dedi.

Sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan İrina K.'nın hem ürün hem de hizmet pazarladığı ifade edildi.