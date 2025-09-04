Adana’da şiddet mağduru genç kadın: “Beni öldürmek istiyor”

Ganime, kendisine şiddet uygulayan kocasından boşandı. Ancak cani adam durmadı. Genç kadını dövüp hastane kapısına attı. Ölümden dönen Ganime’nin korkusu ailesine gönderdiği mesaja yansıdı: Öldürdü bu beni!

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana'da Ganime Sedef Bahçeci (26), 6 yıl önce A.C.Ş. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 1 kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak sürekli dayak yiyen Ganime, boşanmaya karar verdi. Evliliği tek celsede bitti. Ayrılık sonrası iddiaya göre, A.C.Ş., genç kadını sürekli tehdit etti. A.C.Ş., son olarak kızını yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek göndermek istemeyen Bahçeci, eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti. Ancak talihsiz kadın burada da eşinden şiddet gördü. Cani adam, kanlar içinde bıraktığı Ganime'yi hastaneye götürüp kaçtı.

Çenesi kırılan genç kadına platin takıldı. Bu sırada Bahçeci, annesine "Öldürdü bu beni." diyerek mesaj attı. Ancak şikayet üzerine yakalanan zanlı adli kontrolle serbest bırakılınca gözyaşlarına hakim olamadı: "Her seferinde beni öldürmek istiyor. Bunu sürekli dile getiriyor. Olay günü yüzüme ve kafama yumruklar attı. Ben artık kendisinden kurtulup kızımla tek olabileceğim bir hayat yaşamak istiyorum. Ne olur kurtarın beni."

A.C.Ş serbest bırakıldı.