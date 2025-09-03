Sultangazi’de ‘kız alıp verme’ tartışması kanlı bitti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan Muhammed Hanifi İlban, hastanede hayatını kaybederken, Mustafa S. ise kolundan yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre; aralarında 'kız alıp verme' meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen taraflardan S.S., F.S. ve M.S.'nin başlattığı öne sürülen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Hanifi İlban (18) göğsünden, Mustafa S. ise kolundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Hanifi İlban, kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

