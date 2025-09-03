Özgür Timuremre 8 yıldır kızını görebilmek için hukuk mücadelesi veriyor

Sakarya Sapanca’da yaşayan Timuremre, eski eşinin kızını manipüle ederek kendisinden uzaklaştırdığını iddia etti. 550 kilometrelik yolu her ay iki kez kat etmesine rağmen, son 3 yıldır kızını sadece 2-3 dakika görebiliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Sakarya Sapanca'da yaşayan Özgür Timuremre, 2017 yılından bu yana kızını görebilmek için hukuk mücadelesi veriyor. 2019 yılında davul ve zurnayla boşanmasını kutlayan eski eşi tarafından kızının manipüle edilerek kendisinden uzaklaştırıldığını öne süren Timuremre, "8 yıldır her ay iki defa 550 kilometre yol gidiyorum, son 3 yıldır ise kızımı sadece 2-3 dakika görebiliyorum." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN