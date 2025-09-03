Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türkiye bir spor devrimi yaşıyor"

Ümraniye Belediyesi’nin 'Altın Kupa Gecesi' programında konuşan Bakan Bak, spor tesisleri ve yatırımlarının ülke genelinde hızla arttığını belirterek, bu başarının Cumhurbaşkanı’nın güçlü desteği sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak önemli açıklamalar yaptı. Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesisleri her yerde, spor yatırımları her yerde. Bunların arkasında Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var." şeklinde konuştu.

