Bozcaada faciasında hayatını kaybeden Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanan iş insanı Halit Yukay’ın (43), 68 metre derindeki bedeninin çıkarılması için başlatılan çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor. Cesetten alınan bir parça, DNA testi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Yalova'dan, 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor. Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin Cemal Tokatlıoğlu da tutuklandı. Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında bilgisi alındı.

TATLITUĞ'UN İFADESİ

Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Halit Yukay'dan 14.29'da, 'Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar' yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi. 17.09'da ben onu aradığımda 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu.

''HER ŞEY YOLUNDA'' DEDİ

Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, havanın da kötü olmadığını, rahat bir ses tonuyla söyledi. Lokasyonunu sordum, O da bana, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce' dedi. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duydum. Halit'e ulaşamayanlar çoğaldı. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz."

Yukay'ın denizin 68 metre derinliğindeki cansız bedeni temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Bu yüzden cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Yukay'ın yakın dost oldukları ortaya çıkmıştı.

