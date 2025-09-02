Trans Anatolia Rallisi’nde kahreden kaza: Hasan Yatgın hayatını kaybetti

Türkiye'nin en prestijli Ralli Raid yarışlarından biri olan Trans Anatolia Rallisi'nde, motor sporları camiasının sevilen ismi Hasan Yatgın, ATV aracıyla geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yatgın’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

Türkiye'nın uluslararası arenadaki en prestijli Ralli Raid yarışlarından biri olan Trans Anatolia Rallisi, kahreden bir kazaya sahne oldu. Bursa sınırlarında başlayıp Kütahya il sınırları içinde sona erecek olan zorlu parkurda, motor sporları camiasının tanınmış isimlerinden biri olan Hasan Yatgın, ATV aracıyla kaza yaptı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Yatgın, kurtarılamadı. Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Hasan Yatgın, Türkiye'nin motor sporları camiasında tanınan bir ATV yarışçısıydı.

