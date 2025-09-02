takvim-logo

Sayısal Loto ve On Numara'da büyük ikramiye devretti

Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye 140 milyon liraya yaklaşırken, On Numara’da da 10 bilen olmayınca 737 bin lira devretti. Diğer kademelerde kazananlar ise belirlenen tutarları almaya devam ediyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Sayısal Loto ve On Numara’da büyük ikramiye devretti

Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 140 milyon 59 bin 599 lira devretti. 5 bilenler 421 bin 294 lira, 4 bilenler 4 bin 831 lira, 3 bilenler 453 lira, 2 bilenler ise 58 lira alacak.

737 BİN DEVRETTİ

On Numara'da 10 bilen çıkmayınca 736 bin 778 lira devretti. 9 bilenler 21 bin 772 lira, 8 bilenler bin 256 lira, 7 bilenler 243 lira, 6 bilenler 41 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 35 lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN