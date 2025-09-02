Sayısal Loto ve On Numara'da büyük ikramiye devretti

Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye 140 milyon liraya yaklaşırken, On Numara’da da 10 bilen olmayınca 737 bin lira devretti. Diğer kademelerde kazananlar ise belirlenen tutarları almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 140 milyon 59 bin 599 lira devretti. 5 bilenler 421 bin 294 lira, 4 bilenler 4 bin 831 lira, 3 bilenler 453 lira, 2 bilenler ise 58 lira alacak.

737 BİN DEVRETTİ

On Numara'da 10 bilen çıkmayınca 736 bin 778 lira devretti. 9 bilenler 21 bin 772 lira, 8 bilenler bin 256 lira, 7 bilenler 243 lira, 6 bilenler 41 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 35 lira alacak.

