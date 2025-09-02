Migros Nescafe Gold kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı | İşte asil ve yedek talihliler!
Migros Nescafe Gold kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 03.06.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-73181 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.08.2025 tarihinde yapılan çekilişe 59.861 katılım gerçekleşmiştir. Nescafé Gold Kahve Makinesi Sys Shıga, Stanley Quencher-Pipetli-1.18 Lt Termos, ve Philips Eco Conscious Edition 350w Smoothie Blender HR2500/00 kazanan asil ve yedek talihliler...
Nescafé Gold Kahve Makinesi Sys Shıga kazanan asil talihliler
Stanley Quencher-Pipetli-1.18 Lt Termos Asil Talihlileri