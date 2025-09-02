Mersin'de 16 yaşındaki kız erkek arkadaşı tarafından katledildi

Mersin'de 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş tarafından başından silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti. H.A.Ş. ve iki arkadaşı, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Mersin'de Hira Aygar (16), yaklaşık 2 aydır erkek arkadaşı olan H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak katledildi. Önce sevgilisinin kendisini vurduğunu öne süren H.A.Ş., ardından ise şaka yaparken Aygar'ı kazara öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin belirttiği yerde yapılan aramada kan izi bulundu. H.A.Ş. ve iki arkadaşı, gözaltına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hilal Özdemir'den (15) sonra bu kez de Hira Aygar (16) tabancayla öldürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN