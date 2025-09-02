Beşiktaş’ta korkunç olay! Yeni doğan bebek çöp konteynerinin yanında ölü bulundu

İstanbul Beşiktaş’ta belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir kız bebek cesedi buldu. Bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerine rastlanırken, gözaltına alınan anne Elif A., doğumu evinin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini ve bebeği çöp poşetine koyarak konteynerin yanına bıraktığını itiraf etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Beşiktaş'ta belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir kız bebek cesedi buldu. Bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan anne Elif A. ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, daha sonra makasla kordon bağını kestiği bebeği konteynerin yanındaki kovaya çöp poşetiyle bıraktığını söylediği öğrenildi.

Canavar anne, bebeği çöp konteynerine attıktan sonra markete gidip alışveriş yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN