Sakarya Karasu’da sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 10:04

Olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Saldırının ardından 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay 'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan M.Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği sokağa polisler geldi (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay'a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar kaydedildi. Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Şüphelilerin paylaşımları (Sosyal medya)

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs, sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar yayınladı. Silah görüntüleri eşliğinde, "Daha bunlar başlangıç" notu düşüldü. Ayrıca ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" gibi ifadelerin yer aldığı paylaşımlar da yapıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın ardından harekete geçerek, paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ömer Akbay'ın (30), başından vurularak öldürüldüğü olayın İstanbul'daki 2 çete arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu iddia edildi.