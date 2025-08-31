Prof. Dr. Tahire Başerer Şişli’de yaşadığı evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 10:17

Polisler eve girerken (DHA)

HABER ALAMAYINCA KONTROLE GİTTİ

Acı olay, dün saat 17.00 sıralarında Vali Konağı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Başerer'e ulaşamayan avukatı, kontrol etmek için profesörün yaşadığı daireye gitti. Ancak kapı açılmayınca durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Tahire Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü. (DHA)

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından açılan kapıdan içeri girildiğinde Başerer, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ünlü profesörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Başerer'in cenazesi otopsi işlemleri için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne kaldırıldı.