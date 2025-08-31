Prof. Dr. Tahire Başerer Şişli'de yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul Şişli’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Profesör Doktor Tahire Başerer, avukatının kendisinden haber alamaması üzerine girilen evinde ölü bulundu. Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.
HABER ALAMAYINCA KONTROLE GİTTİ
Acı olay, dün saat 17.00 sıralarında Vali Konağı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Başerer'e ulaşamayan avukatı, kontrol etmek için profesörün yaşadığı daireye gitti. Ancak kapı açılmayınca durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler tarafından açılan kapıdan içeri girildiğinde Başerer, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ünlü profesörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Başerer'in cenazesi otopsi işlemleri için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne kaldırıldı.